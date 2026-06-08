Αναφορές για επικείμενη σύλληψη στη μεγάλη φωτιά στην Κορινθία: Το σενάριο για το πώς ξεκίνησε το μέτωπο

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, ενώ τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε εμπρησμό από αμέλεια, λόγω της εργασιών κοπής βλάστησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος προκύπτει ότι η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο, ενώ αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη φωτιά στην Κορινθία

Παράλληλα, ενισχυθήκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας. Στην περιοχή επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από την 1η, την 6η και την 9η ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, εθελοντές, τρία αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας και επιχειρούν 106 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 1η, 6η και 9η ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Με… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2026

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά φάινεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφυτη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν τον βαθμό επικινδυνότητας, ενώ οι οικισμοί και οι κατοικίες βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο πευκοδάσος που εκτείνεται μέχρι την παραλιακή ζώνη.

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Κορινθία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Λουτρακίου για τη φωτιά

Ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την εξέλιξη της φωτιάς, τόνισε ότι η παρουσία επίγειεων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων έχει βελτιώσει την κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με τους χαμηλής έντασης ανέμους.

Ο κ. Γκιώνης εμφανίστηκε αισιόδοξος και όπως είπε χαρακτηριστικά, «πιστεύω πως η κατάσταση θα μαζευτεί έως το βράδυ».