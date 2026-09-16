Αναχώρησε με 108' καθυστέρηση το τρένο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, λόγω φωτιάς και τεχνικού προβλήματος

Σημαντική καθυστέρηση σημειώθηκε στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC57, που εκτελεί τη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Αθήνα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Κατερίνης, αλλά και τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με αρχική καθυστέρηση 48 λεπτών, εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κατερίνης.

Στη συνέχεια, λίγο πριν από την άφιξή της στον σταθμό της Λάρισας, το τρένο ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το τεχνικό προσωπικό προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε επιτόπου, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να συνεχίσει κανονικά την πορεία της.

Το IC57 αναχώρησε τελικά από τον σταθμό της Λάρισας με συνολική καθυστέρηση 108 λεπτών, συνεχίζοντας το δρομολόγιό του προς την Αθήνα.