Ανάληψη ευθύνης για τον εκρηκτικό μηχανισμό σε πολυκατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Την ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατάστημα παιχνιδιών Jumbo στο Μαρούσι ανέλαβε η ομάδα «Πυρήνες Αντιβίας "Κυριάκος Ξυμητήρης"»

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά « Στις 14 και στις 21 Οκτώβρη τοποθετήσαμε εμπρηστικούς μηχανισμούς στην είσοδο των Jumbo, στον Κολωνό και στο Μαρούσι αντίστοιχα. Με αυτές τις δράσεις θέλουμε να στοχοποιήσουμε την συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων για τον διαχρονικό της ρόλο ως εργασιακό κάτεργο και την επιλογή της να επεκταθεί στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ».

Επίσης στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Η συγκεκριμένη εταιρία φημίζεται για εντατικοποιημένα, ελαστικά ωράρια, για μισθούς πείνας, για παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων και μη καταβολή των θεσπισμένων επιδομάτων, για εκδικητικές απολύσεις και στοχοποιήσεις υπαλλήλων, όπως και για εργατικά ατυχήματα. Δεν γίνεται, άλλωστε να ξεχάσουμε και την "πρωτοπόρα" πρόταση του Απόστολου Βακάκη, προέδρου του ομίλου Jumbo, περί εφταήμερης εργασίας, μείωσης αργιών και απελευθέρωσης της λειτουργίας των καταστημάτων.

Η ασυδοσία του, όμως δεν σταματά εκεί, αφού επιλέγει, για την στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου, να συνεργαστεί με την Ισραηλινή εταιρία Fox Group και να ανοίξει καταστήματα στο Ισραήλ. Τεράστια υπερπολυτελή καταστήματα, που σε ορισμένες περιπτώσεις θυμίζουν χρυσά κάστρα, που όμως δεν είναι ικανά να σε κάνουν να ξεχάσεις τη θηριωδία που διαπράττεται λίγο πιο πέρα.

Ένα χρόνο μετά είμαστε εδώ, για να δηλώσουμε ότι ο Κυριάκος είναι παρών. Γιατί ζει μέσα από κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή άμεσης δράσης. Μέσα από κάθε στιγμή, που επιστρέφεται ένα κομμάτι βίας στον κόσμο της εξουσίας. Σε αυτές τις στιγμές είναι εδώ. Δίπλα μας και μας χαμογελάει.

Γιατί έτσι τον γνωρίσαμε, στις απεργιακές συγκεντρώσεις και τις αντιπατριαρχικές πορείες, στους αγώνες για τα έγκλειστα συντρόφια, στις ανοιχτές συνελεύσεις για τις μετανάστριες και τις αντιφασιστικές δράσεις, χαμογελαστό και αισιόδοξο. Ήταν παρών σε κάθε σύγκρουση, σε κάθε αγώνα ενάντια στον εξευγενισμό της γειτονιάς των Εξαρχείων, στις αφισοκολλήσεις υπεράσπισης των καταλήψεων, σε κάθε συνωμοτική δράση επίθεσης στους μηχανισμούς καταστολής, παίρνοντας ρίσκο, με το βλέμμα στραμμένο στον στόχο.

Έπειτα από το κάλεσμα των αναρχικών συντροφισσών Μαριάννας Μ. και Δήμητρας Ζ. για τον Οκτώβρη ως μήνα μνήμης και δράσης για τον αναρχικό επαναστάτη Κυριάκο Ξυμητήρη, αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε και να συμβάλουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο στην διατήρηση της μνήμης του, και στη συνέχιση του αγώνα για το παλαιστινιακό, που και ο ίδιος θα έδινε. Σινιάλα αλληλεγγύης στον μαχόμενο παλαιστινιακό λαό και σε όσα συνεχίζουν να αγωνίζονται για ένα κόσμο αλληλεγγύης, ισότητας, ελευθερίας».