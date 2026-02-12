Αναστάσης Παπαληγούρας: Το Σάββατο (14/2) η κηδεία του - Η παράκληση της οικογένειάς του

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (12/02) ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό χώρο και στους οικείους του.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η κόρη του, η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα γνωστοποίησε ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14.02.2026 στις 12:00 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια ζητά, αντί για στεφάνια, όποιος θέλει να κάνει δωρεά στη «ΜΕΡΙΜΝΑ», έναν οργανισμό που στηρίζει παιδιά και οικογένειες που περνούν πένθος ή προβλήματα υγείας.

Η ανάρτηση της κόρης του

«Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας

Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας».

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1948 στην Αθήνα και είναι γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα και της συζύγου του, Δέσποινας. Σπούδασε νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ). Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990.

Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ύστερα από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 δεν ξανά πολιτεύτηκε.

Κατά την θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση — και ειδικά για την ενδοοικογενειακή βία. (2006)

Έχει γράψει τα βιβλία: "The Formation of Contracts" (1975), «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978), «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979), «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999), «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001), «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001), «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003) , «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930» (2021)

Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, η οποία καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείται από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.