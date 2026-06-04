Αναστάτωση στην παραλία του Μπάλου: Δύο κοπέλες παρασύρθηκαν ενώ έκαναν sup

Σκηνές τρόμου εκτιλύχθηκαν σήμερα Πέμπτη (4/6) στην Κρήτη, στην παραλία του Μπάλου, όταν οι ισχυροί άνεμοι που «χτύπησαν» την περιοχή παρέσυραν δύο κοπέλες που έκαναν SUP.
Η αντίδραση του ναυαγοσώστη για τις γυναίκες στη θαλάσσια σανίδα, ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στη διάσωσή τους.
Σύμφωνα με μαρτυρία λουόμενου στην παραλία, την οποία επικαλείται το flash.gr, ο ναυαγοσώστης κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια τις δύο γυναίκες στην ακτή, αποτρέποντας οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία τους.
Οι κοπέλες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.
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