Αναστέλλεται η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας Byron: Κανονικά την Παρασκευή

Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ταξί από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής (04/12), με τη λήξη της απεργίας.

Παρότι αρχικά υπήρχαν σκέψεις για παράτηση των κινητοποιήσεων, οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να βοηθήσουν το επιβατικό κοινό λόγω της κακοκαιρίας Byron που σαρώνει την Αττική, πέρα από πολλές περιοχές της χώρας.



Η ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».

Οι αυτοκινητιστές είχαν αποφασίσει παράταση απεργία προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου, μεταξύ των οποίων:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.