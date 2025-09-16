Ανατροπή με τους μετανάστες στη Γαύδο: Δεν τους έδιωξαν - «Τους λέγαμε να πάμε στο Λιμάνι»

Διαφορετική μοιάζει να είναι η αλήθεια για το περιστατικό που έγινε viral στη Γαύδο, με τους λουόμενους να σπρώχνουν βάρκα με μετανάστες στα ανοιχτά.

Η ερμηνεία ήταν πως τους έδιωξαν, καθώς και στη λεζάντα του βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έγραφε «τσάμπα ήρθατε παιδιά, καλή επιστροφή».

Διαβάστε ακόμα: Γαύδος: Πολίτες που έκαναν μπάνιο αποφάσισαν να σπρώξουν στα ανοιχτά βάρκα με μετανάστες

Η αλήθεια ωστόσο μοιάζει να είναι διαφορετική. Λουόμενος που ήταν παρών στο περιστατικό, μίλησε στο Flashnews.gr τι πραγματικά συνέβη.

«Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολύ ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι.

Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά».

Εξάλλου, όπως μας είπε, σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.

