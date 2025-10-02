Ανατροπή: Παιδάκι ανακάλυψε το θηριώδες τζιπ του Μπισμπίκη, όχι η αστυνομία - Η αποκάλυψη της Ανθής Βούλγαρη

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει για κάποια στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, όσον αφορά το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Πέμπτης (2/9) στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ένας μαθητής ήταν αυτός, μαζί με τον πατέρα του, που ουσιαστικά εντόπισαν το τρακαρισμένο θηριώδες τζιπ του ηθοποιού.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Ανθή Βούλγαρη, όλα ξεκίνησαν όταν ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε ένα φανάρι από το τρακαρισμένο όχημα. Το πήρε και έψαξε τον σειριακό αριθμό του βρίσκοντας πως ανήκει σε Ford Raptor. Αυτοκίνητο που οδηγάει ο 47χρονος ηθοποιός.

Ο μικρός του γείτονας όμως, ήταν αυτός που σε μία βόλτα του στη γειτονιά, εντόπισε το τρακαρισμένο όχημα, παρκαρισμένο κοντά σε ένα πάρκο. Αμέσως έδειξε στον πατέρα του το αυτοκίνητο, εκείνος το αναγνώρισε και κατάλαβε ότι επρόκειτο για το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο πατέρας του μικρού μαθητή, δικηγόρος στο επάγγελμα, προσπάθησε να επικοινωνήσει με την αστυνομία καλώντας στο «100», όμως δεν έλαβε απάντηση. Τελικά, αποφάσισε να στείλει email στην Τροχαία, ενημερώνοντας για τον ακριβή εντοπισμό του οχήματος.

Έτσι, το περιστατικό ήρθε στο φως με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο, που δεν προήλθε από τις επίσημες αρχές αλλά από την παρατηρητικότητα ενός παιδιού και την πρωτοβουλία του πατέρα του.

Η αφήγηση αυτή, όπως την παρουσίασε η Ανθή Βούλγαρη, προκάλεσε εντύπωση καθώς έδειξε ότι το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη εντοπίστηκε ουσιαστικά από πολίτες και όχι από την Αστυνομία.



