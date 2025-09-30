Δημογλίδου: «Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε με τις Αρχές» - Η εκτίμηση πραγματογνώμονα για την ταχύτητα

Με αφορμή το τροχαίο που φέρεται να προκάλεσε ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στην περιοχή της Φιλοθέης, μίλησε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και δίνοντας πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία του ηθοποιού με την Αστυνομία μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομικό, είναι ζωτικής σημασίας αν κάποιος εμπλακή σε τροχαίο με υλικές ζημιές, να παραμείνει στο σημείο και να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές και την ασφαλιστική του ειδάλλως αν εγκαταλήψει, τότε προβλέπεται αυτόφωρο και σύλληψη του οδηγού.

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα. Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση (του κ. Μπισμπίκη)», συμπλήρωσε η ίδια.

Στην συνέχεια αναφέρεται στην υπόθεση του ηθοποιού, εξηγώντας πώς και από ποιον τελικά έγινε η επικοινωνία με τις αρχές:

«Εξετάζεται κατά πόσο έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Σίγουρα ο ίδιος δεν επικοινώνησε με τις Αρχές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης ή συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο».

«Δέχτηκε τηλεφώνημα το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης, δυστυχώς η κλήση δεν έχει γίνει στο κέντρο Άμεσης Δράσης και δεν μπορούμε να έχουμε καταγραφή αυτής και να γνωρίζουμε ακριβώς τη συνομιλία.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή που δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», συμπλήρωσε η αστυνομικός.

Για την αντίδραση των Αρχών που έγινε σε περισσότερες από 24 ώρες και μετά την επικοινωνία και τη διαδικασία ταυτοποίησης του οδηγού, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε:

«Η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Θεωρούμε δεδομένο πως είναι εύκολο να βρεθεί ο οδηγός, όμως δεν είναι, καθώς πρέπει να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό.

Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός, έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα».

Πραγματογνώμονας για το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Παναγιώτης Μαδιάς, Πραγματογνώμονας Τροχαίων Ατυχημάτων αναφερόμενος στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος και μίλησε στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΙ, δίνοντας νέες πληροφορίες για το πως εκτυλίχθηκε το τροχαίο.

«Η αρχική διέλευση του αγροτικού ήταν από την Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας επι της οδού Καποδιστρίου και Δοϊράνης. Η απόσταση από το κρίσιμο σημείο της καμπυλότητας της συγκεκριμένης στροφής αν ήταν υπερβολική θα είχαμε εκτροπή του οχήματος», ανέφερε ο κ. Μαδιάς.

«Το αυτοκίνητο αποκλείεται να είχε αρχική ταχύτητα διέλευσης μέσα στην στροφή παραπάνω απο 35χλμ», συνέχισε, μιλώντας για την πιθανή ταχύτητα του οχήματος

Περιγράφοντας καρέ καρέ την πρόσκρουση των αυτοκινήτων ο πραγματογνώμονας ανέφερε:

«Μην ξεχνάμε ότι είχε πρωτογενή ή δευτερογενή επαφή με κολωνάκι. Αν είχε μεγάλη ταχύτητα άνω των 50χλμ, η πρόσκρουση με άκαμπτο αντικείμενο θα οδηγούσε κατά κανόνα σε θάνατο».

Πηγή: ΣΚΑΪ, ΕΡΤ