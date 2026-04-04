Ανατροπή στη «Μαφία των Χανίων»: Ελεύθερος χωρίς κανέναν όρο ο Αρχιμανδρίτης

Ελεύθερος και χωρίς την επιβολή κανενός απολύτως περιοριστικού όρου αφέθηκε, αμέσως μετά την απολογία του, ο Αρχιμανδρίτης που φέρεται να εμπλεκόταν στην πολύκροτη υπόθεση της μαφίας των Χανίων.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο ιερέας αρνήθηκε στο ακέραιο τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος του έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η δίωξη αφορά «εμπόριο επιρροής» και όχι «εμπόριο λειψάνων», όπως είχε κυκλοφορήσει εσφαλμένα λόγω παρερμηνείας συνομιλίας του με φερόμενο ως "αρχιμαφιόζο"

«Ανέλεη δολοφονία χαρακτήρα»

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο κληρικός περνά στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για μια στοχευμένη προσπάθεια εξόντωσής του. Καταγγέλλει μια σειρά δημοσιευμάτων ως απολύτως συκοφαντικά, τονίζοντας ότι βασίστηκαν σε παραπλανητικές και διαστρεβλωμένες διαρροές της ποινικής δικογραφίας.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, όλο αυτό οδήγησε σε μια «ανηλεή δολοφονία της προσωπικότητάς του» και στην άδικη σπίλωση του ονόματός του.

Ο Αρχιμανδρίτης διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί ανταλλαγμάτων για την εκλογή του στη θέση του Δεσπότη της Ι.Μ.Κ.Α. Εξηγεί πως η εμπλοκή του προέκυψε επειδή το όνομά του αναφέρθηκε στη δικογραφία εντελώς παρεμπιπτόντως, όπως ακριβώς συνέβη και με πολλά άλλα πρόσωπα της δημόσιας ζωής (δημάρχους, βουλευτές κ.λπ.) που δεν ενοχοποιήθηκαν.

Καταλήγοντας, καθιστά σαφές πως δεν έχει καμία ευθύνη για τα διερευνώμενα αδικήματα και δηλώνει βέβαιος πως η αλήθεια θα λάμψει σύντομα. Ο ίδιος συνεχίζει το ποιμαντικό του έργο τονίζοντας ότι πορεύεται με «καθαρή καρδιά και καθαρά χέρια», χωρίς να υποκύπτει σε μεγάλα συμφέροντα.