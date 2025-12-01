Ανατροπή στην Αρτέμιδα: Και αλκοόλ είχε πιει ο οδηγός - Σκότωσε άνθρωπο και «ίδρωνε» για το αμάξι

Ανατρέπονται τα δεδομένα με τον φονιά οδηγό στην Αρτέμιδα, καθώς αν και το αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο δεν έδωσε ενδείξεις κατανάλωσης οινοπνεύματος, διαφορετική ιστορία λένε οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη μετά το δυστύχημα που προκάλεσε.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, δεδομένα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαιώνουν ποσότητες αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει και ναρκωτικά.

Αρτέμιδα: «Με πονάει το αυτί μου», παραπονιόταν ο δράστης

Παράλληλα, νέο βίντεο ντοκουμέντο που έχει διαρρεύσει, δείχνει την απίστευτη ταχύτητα με την οποία κινείτο ο 29χρονος, κατά πολύ υψηλότερη του ασφαλούς ορίου.

Φυσικά οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο θα ρίξει φως στο μέγεθος των παραβάσεων του δράστη, ο οποίος αφαίρεσε άδικα τη ζωή του 24χρονου, και ουσιαστικά κατέστρεψε τη ζωή της συντρόφου του τελευταίου.

Η οργή ωστόσο ξεχειλίζει και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο 29χρονος το έγκλημά του, καθώς αναφέρεται ότι αφού παρέσυρε τον 24χρονο στον θάνατό του, το μόνο που τον ένοιαζε ήταν οι μικροτραυματισμοί του.

Χαρακτηριστικά, φέρεται, την ώρα που οι διασώστες προσπαθούσαν να φροντίσουν τους βαριά τραυματίες, ο ίδιος τους ενοχλούσε για να παραπονεθεί για το αυτί του, επειδή πονούσε.

«Ήταν η αστυνομία και του έλεγε "έχεις προκαλέσει θάνατο" και αυτός έπιανε το κεφάλι του και έλεγε να δω τι ζημιά έχει το αμάξι. Έπιανε το αυτί του και κοιτούσε τι ζημιά έχει το αμάξι», είπε αυτόπτης μάρτυρας.