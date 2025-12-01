Μόνο για μερικές ημέρες είχε έρθει στην Ελλάδα ο 24χρονος γόνος επιχειρηματικής οικογένειας που σκοτώθηκε στην Αρτέμιδα, από το Βέλγιο, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του, χωρίς να φαντάζεται ότι θα ήταν το τελευταίο του ταξίδι.

Πρόκειται για ένα νεαρό ζευγάρι που η μοίρα τους επεφύλαξε μία πολύ σκληρή κατάληξη. Χάρη στον φονιά 29χρονο οδηγό που εμβόλισε μέλη της οικογένειάς τους, ο 24χρονος είναι νεκρός, ενώ η σύντροφός του νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ.

«Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχε έρθει γιατί ορκιζόταν την άλλη μέρα η κοπέλα του. Η κοπέλα που είναι πολύ βαριά στο νοσοκομείο ήταν που θα ορκιζόταν την άλλη μέρα», δήλωσε η θεία του στο MEGA.

Αρτέμιδα: Οι σπουδές και η δουλειά στην οικογενειακή επιχείρηση

Την περασμένη Άνοιξη η 25χρονη είχε πάει να τον βρει στις Βρυξέλλες προκειμένου να σβήσουν μαζί την γενέθλια τούρτα του.

«Το συζητάτε; Τι ήταν αυτό; Να έρθει για ορκωμοσία και να βρεθεί σκοτωμένο; Ξέρω ότι θα γίνει η κηδεία στην Αθήνα και θα τον θάψουν εδώ στο χωριό. Πολύ καλό παιδί, παιδάκι.

Σωτηράκη τον λέγαμε. Η γιαγιά του είναι η Κεστεκίδου που έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια ‘’Λεωνίδας’’. Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», είπε συγγενής του.

To εργοστάσιο της οικογένειας βρίσκεται στο Βέλγιο. Μετά τις σπουδές του στα οικονομικά, ο 24χρονος άρχισε να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση ενώ με κάθε ευκαιρία επέστρεφε στην Ελλάδα για να δει τους γονείς και τη σύντροφό του.

«Κρίμα την μανούλα του και τον πατέρα που είχε και αυτό που δεν χάρηκε την ζωή του. Είχε την ζωή του όλη μπροστά. Ο μπαμπάς του ήταν εδώ στο χωριό και μάθαμε την Κυριακή πρωί ότι έγινε αυτό το τρακάρισμα», πρόσθεσε η θεία του.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ.

Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.