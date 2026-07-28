Ανατροπή στην υπόθεση Γεωργίου: Γνωρίζονταν δράστης και θύμα – Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις για τον υπολογιστή

Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star και της δικαστικής συντάκτριας, Τασούλας Παπανικολάου. Η υπόθεση παίρνει εντελώς νέα τροπή, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα του δράστη.
Όπως αποκαλύπτει το Star, υπήρξε μια απόλυτη ανατροπή στα δεδομένα, καθώς ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος και ο Σταύρος Γεωργίου δεν ήταν σε καμία περίπτωση άγνωστοι.
Αντιθέτως, διατηρούσαν επαγγελματική σχέση πελάτη και δικηγόρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος προχώρησε στην εξής παραδοχή: «Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου».
Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με όσα μετέδωσε το Star, ο 28χρονος δράστης πέφτει σε τεράστιες αντιφάσεις συγκρίνοντας κανείς την αρχική του ομολογία την ώρα της σύλληψης με τα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Το επίκεντρο αυτών των αντιφάσεων είναι η τύχη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του θύματος. Ενώ στους αστυνομικούς υποστήριξε χαρακτηριστικά πως «πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», στον ανακριτή άλλαξε εντελώς την εκδοχή του, λέγοντας: «Έδωσα το λάπτοπ σε φίλο μου».
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