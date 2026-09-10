Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Πρόκειται για στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

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Προσήχθησαν οι γιατροί της κλινικής

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας νέο φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, αστυνομικές δυνάμεις και κλειδαράς ανέμεναν την άφιξη δικαστικού λειτουργού. Μόλις ο εισαγγελέας έφτασε στο σημείο, οι αρχές προχώρησαν στην παραβίαση της εισόδου κάνοντας χρήση τροχού. Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα άτομα προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου λίγο αργότερα κατέφθασε και η αδερφή του γνωστού τραγουδιστή.

Λίγο νωρίτερα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξήλθαν από τις εγκαταστάσεις της κλινικής έχοντας στα χέρια τους πολύτιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο εσωκλείεται σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσαστα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ετοιμότητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο της κλινικής.

Πλέον, ο φάκελος της υπόθεσης περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς το σύνολο των τεκμηρίων παίρνει τον δρόμο για τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί, οι ειδικοί θα εξετάσουν το υλικό με κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες και τα αίτια της τραγικής απώλειας.

Πόση ώρα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρώτο πολύ σημαντικό εύρημα -κατά τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών – είναι η ώρα άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Αν και η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 16.00 και ότι εκείνος καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι.

