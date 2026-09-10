«Κόλαφος» η Ματίνα Παγώνη για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Δεν υπήρχε απινιδωτής - Γιατρός χωρίς ειδικότητα»

Λάβρος εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, κατά των υπευθύνων της κλινικής που επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MEGA, η κυρία Παγώνη εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες, εστιάζοντας στις τραγικές παραλείψεις και την παντελή έλλειψη επαγγελματισμού της ιατρού Ιωάννας Γάκα. Όπως αποκάλυψε, η εν λόγω γιατρός δεν διαθέτει καμία αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, καθώς τα χαρτιά και οι υποτιθέμενες εξειδικεύσεις της (είτε στην «ολιστική ιατρική» είτε στη γυναικολογία) δεν έχουν κατατεθεί ποτέ στον Ιατρικό Σύλλογο.

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Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, η διαχείριση του περιστατικού ήταν εγκληματική. Αντί η ιατρός να προβεί στις στοιχειώδεις εξετάσεις σε έναν άνθρωπο που παραπονέθηκε ξεκάθαρα ότι δεν αισθανόταν καλά, τον υπέβαλε απευθείας σε πλασμαφαίρεση χωρίς κανέναν προηγούμενο εργαστηριακό έλεγχο και χωρίς να γνωρίζει το ιατρικό του ιστορικό.

Η πρόεδρος τόνισε πως η πλασμαφαίρεση είναι μια εξαιρετικά σοβαρή και εξειδικευμένη μέθοδος απομάκρυνσης τοξικών ουσιών, η οποία ενδείκνυται αποκλειστικά για συγκεκριμένα αιματολογικά, ρευματικά, νεφρολογικά ή αυτοάνοσα νοσήματα, και σε καμία περίπτωση δεν είχε θέση στη συγκεκριμένη κλινική εικόνα. Το πλέον ορθό και αυτονόητο, επισήμανε, θα ήταν να κληθεί άμεσα το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του ασθενούς στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Τέλος, το παζλ των ανεπίτρεπτων πρακτικών συμπληρώνουν οι αποκαλύψεις για τον εξοπλισμό της κλινικής. Όπως κατήγγειλε η κυρία Παγώνη, στον χώρο δεν υπήρχε καν απινιδωτής, ενώ τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονταν στο ιατρείο παράνομα, καθώς δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στις αρμόδιες αρχές.