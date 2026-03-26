Ανατροπή στο μακελειό στα Βορίζια: Το ανώνυμο e-mail που «δείχνει» νέο πρόσωπο για το διπλό φονικό

Νέα, δραματική τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση του αιματηρού διπλού φονικού στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τα δεδομένα των ερευνών ανατρέπονται πλήρως, καθώς ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και νέες μαρτυρίες έβαλαν στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ένα νέο πρόσωπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cretalive, πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα, συγγενή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο οποίος προστέθηκε πλέον στη μακρά λίστα των κατηγορουμένων για το άγριο μακελειό. Ο 30χρονος πέρασε την Πέμπτη την πόρτα της ανακρίτριας Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Το ανώνυμο e-mail που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών

Η εμπλοκή του 30χρονου στην υπόθεση προέκυψε μέσα από ένα μυστηριώδες, ανώνυμο e-mail που εστάλη στην Αστυνομία, αλλά και μέσα από στοχευμένες καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο νεαρός άνδρας φέρεται να έδωσε το «παρών» στον τόπο της αιματοχυσίας τη μοιραία ημέρα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα δεν περιορίζεται μόνο στον 30χρονο. Όπως αποκαλύπτεται, κάνει αναφορά και σε άλλα πρόσωπα-κλειδιά, γεγονός που αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να κληθούν σύντομα και άλλοι ύποπτοι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την ογκώδη δικογραφία.

Τι υποστήριξε ο 30χρονος στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος, πατέρας τριών μικρών παιδιών, απολογήθηκε επί περίπου μία ώρα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Απαντώντας στη «βροχή» ερωτήσεων της ανακρίτριας, αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο περιστατικό.

Όπως ισχυρίστηκε, το μοιραίο πρωινό βρισκόταν μαζί με τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της αυτοψίας για τη βόμβα που είχε εκραγεί στο σπίτι συγγενικού του προσώπου, ενώ στη συνέχεια πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του.

Για να στηρίξει το άλλοθί του, επικαλέστηκε συγκεκριμένους μάρτυρες, τονίζοντας πως δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο της ανταλλαγής των πυροβολισμών. Μάλιστα, υποστήριξε πως μόλις έμαθε για το διπλό φονικό, πήρε την οικογένειά του και εγκατέλειψε το χωριό, φοβούμενος το ενδεχόμενο αντιποίνων.