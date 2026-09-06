Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα: Ενισχύσεις με 150 πυροσβέστες και 15 εναέρια - 112 στους κατοίκους

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε στη Κόνιτσα τη Κυριακή 06/09 και επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 Ε/Π και 8 Α/Φ.
Υπενθυμίζεται πως εστάλη μήνυμα 112 στους περιοίκους της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, όπου μαίνεται από χθες μεγάλη φωτιά, κατόπιν αναζωπύρωσης υπάρχοντος μετώπου, που προκλήθηκε από κεραυνό.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
Φωτιά στη Κόνιτσα - Απειλεί του περιοίκους ο καπνός
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες καπνού που αναπτύσσονται μέσα στις χαράδρες και μεταφέρονται προς την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της Κόνιτσας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.
Παράλληλα, ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.
Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα αναμένεται να αυξήσουν προσωρινά την ένταση του καπνού πάνω από την πόλη, ενημερώνει το epiruspost.
- Βρήκαμε ένα δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ από το 1969: H «ποδοσφαιρική γεωγραφία» που δεν υπάρχει πια
- Συντριβή Phantom: Κομβικός ο διάλογος των πιλότων - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης
- ΔΕΘ: Η «μπηχτή» του Μητσοτάκη στον Τσίπρα με στίχους από τραγούδι του Μητροπάνου
- «Πώς έγινε έτσι το Μετρό της Αθήνας;»: Το post που προκάλεσε αντιδράσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.