Ανησυχία για αυγά μολυσμένα με φυτοφάρμακα: «Πιθανώς στα ράφια των σούπερ μάρκετ»

Ανησυχία έχει κυριεύσει τους καταναλωτές από τις έρευνες και τις εκτιμήσεις ειδικών για τα μολυσμένα αυγά με φυτοφάρμακα. Μετά το καμπανάκι για τα χωριάτικα, ανησυχία προκαλεί η δήλωση καθηγητή του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο εν λόγω, κ. Νάσος Στασινάκης, καθηγητής του Τμ. Περιβάλλοντος, εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα μολυσμένα αυγά να έχουν διοχετευτεί και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ έδειξε ότι για πρώτη φορά εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα.

Αυγά με επικίνδυνες ποσότητες χημικών

«Αμηχανία γιατί σε όλα τα δείγματα ανιχνεύτηκαν τουλάχιστον 17 ουσίες και γιατί στα 9 από τα 17 δείγματα, οι συγκεντρώσεις ήταν πάνω από το όριο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», υπογράμμισε ο καθηγητής, ενώ τόνισε επίσης για τις δειγματοληψίες του ΕΦΕΤ:

«Ο ΕΦΕΤ λέει πως το 2022 και το 2023 δεν μέτρησε τίποτα, ενώ το 2024 λέει ότι μέτρησε αυγά από 24 εταιρείες κτηνοτροφείων. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ακριβές, γιατί μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του, φαίνεται ότι ο αριθμός των δειγμάτων που ανέλυσαν πέρυσι ήταν μόνο επτά».