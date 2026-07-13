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Ανησυχία στη Λαμία: Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο με σαλμονέλα - Ψάχνουν την πηγή

Οι ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της Λαμίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κυκλοφορεί κάποια μολυσμένη παρτίδα.

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Νοσοκομείο | Eurokinissi
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Δεκάδες κρούσματα σαλονέλας έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το lamiareport.gr, περί τα 20 άτομα πήγαν στα επείγοντα σε συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Εξ αυτών, οι 12 χρειάστηκαν νοσηλεία και παραμένουν στην Παθολογική Κλινική.

Προς το παρόν δεν προκύπτει κάποια σύνδεση μεταξύ των περιστατικών καθώς φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κυκλοφορεί κάποια μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου.

Από τις εξετάσεις, φάνηκε η παρουσία σαλμονέλας και για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ αλλά και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, που διενεργεί ελέγχους σε καταστήματος για τον εντοπισμό της πηγής του κακού. 

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