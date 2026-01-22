Άνω Γλυφάδα: Η στιγμή που γυναίκα διασώζεται την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο

Μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα κινδύνεψε να παρασυρθεί από χείμαρρο που είχε σχηματιστεί σε δρόμο, καθώς επιχείρησε να περάσει με τα πόδια.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε από τη σελίδα Forecast Weather Greece, η γυναίκα έπεσε στα γόνατα, προσπαθώντας να κρατηθεί και να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Την τελευταία στιγμή δύο περαστικοί τρέχουν να τη βοηθήσουν, ώστε να μην σημειωθεί μία ακόμα τραγωδία στην περιοχή.

Tραγωδία στην Άνω Γλυφάδα

Στην περιοχή ωστόσο δεν αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι ήταν κάτω από ένα αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί. Λίγες δεκάδες μέτρα πιο πάνω βρίσκεται το βουνό, το οποίο κατέβαζε επί ώρες, ασταμάτητα νερό αλλά και ογκώδεις πέτρες.