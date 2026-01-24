Άνω Γλυφάδα: Καταγγελίες για έργα ΔΕΔΔΗΕ πίσω από τα φερτά υλικά της κακοκαιρίας

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της 56χρονης στην 'Ανω Γλυφάδα μετά τη σφοδρή κακοκαιρία αλλά και πολλ'α ερωτηματικά για τις συνθήκες στην περιοχή.

Οι κάτοικοι, διαμαρτύρονται για την παρουσία ακάλυπτων καλωδίων που παραμένουν εκτεθειμένα εδώ και αρκετό καιρό, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια τους.

Σύμφωνα με το Action24, οι πολίτες έχουν κάνει έκκληση στο δήμο καθώς είναι υψηλής τάσης, και εκτείνονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου μπάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων που έγινε το τραγικό γεγονός.

Μάλιστα, η ΔΕΔΗΕ την άνοιξη έργα υπογοιοποίησης, με κάτοικο να αναφέρει ότι είναι ένας από τους λόγους που τα φερτά υλικά έφεραν την καταστροφή τη μοιραία νύχτα στη Γλυφάδα.

Οι τοπικές αρχές καλούνται να παρέμβουν άμεσα για την αποκατάσταση της κατάστασης και την αποφυγή επικίνδυνων περιστατικών. Η μαρτυρία του κατοίκου αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη εποπτεία και συντήρηση των υποδομών από τους αρμόδιους φορείς.