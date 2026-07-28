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Άνω Λιόσια: Μπέρδεψε το νερό με βενζίνη και λαμπάδιασε το γκαράζ - Τι λέει ο 85χρονος εγκαυματίας

Ο ηλικιωμένος άνδρας θέλησε να δει εάν ένα δοχείο περιέχει νερό ή βενζίνη και άναψε αναπτήρα, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη και να ξεσπάσει φωτιά.

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Φωτιά σε γκαράζ στα Άνω Λιόσια
Φωτιά σε γκαράζ στα Άνω Λιόσια | Orange Press Agency
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Ένα λάθος παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα στα Άνω Λιόσια, όπου χθες, Δευτέρα (27/07), ξέσπασε φωτιά στο γκαράζ του σπιτιού του. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο 85χρονος άνδρας, είχε ένα δοχείο και ήθελε να δει αν περιέχει νερό ή βενζίνη και έτσι έβγαλε τον αναπτήρια του.

«Είχα ένα τετράκιλο δοχείο και ήθελα να δω αν είναι βενζίνη ή νερό και παίρνω τον αναπτήτα και βάζω φωτιά» είπε ο ίδιος στο Mega.

Η κίνησή του αυτή είχε ως αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη στο σημείο και να εκδηλωθεί φωτιά, με τον ηλικιωμένο να είναι στο κέντρο της.

Η νύφη του, ακούγοντας τον θόρυβο, έτρεξε στο γκαράζ και βοήθησε τον 85χρονο να γλιτώσει από τις φλόγες. 

«Με το λάστιχο νερό και τον έβγαλα, όλα καλά» είπε η ίδια, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν στο σπίτι.

Οι δύο τους και άλλο ένα άτομο τραυματίστηκαν από τις φλόγες και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. 

Σημειώνεται πως στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 12 πυροσβεστών και της αστυνομίας, για να μην επεκταθεί η φωτιά. 

Δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των τραυματιών. 

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