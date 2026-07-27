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Φωτιά σε χώρο στάθμευσης στα Άνω Λιόσια: Δύο άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο με εγκαύματα

Τρία άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο με εγκαύματα, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης το πρωί της Δευτέρας στα Άνω Λιόσια.

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Φωτιά σε χώρο στάθμευσης στα Άνω Λιόσια | Orange Press Agency
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Τραυματίες άφησε πίσω η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί (27/7) σε χώρο στάθμευσης στα Άνω Λιόσια. 

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, δύο άτομα έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο με εγκαύματα. Ο λόγος, για έναν 85χρονο και μια 63χρονη που απαεγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη, εντός της οποίας βρισκόταν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό. Ο άνδρας, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πλησίασε τον χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιείχε χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

Υπενθυμίζεται ότι, το συμβάν, που εκτυλίχθηκε επί της οδού Εμμανουήλ Κομνηνού, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ  συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά, η οποία ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 11:00, τέθηκε υπό έλεγχο. 

 

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