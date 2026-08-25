Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο στη Λεωφόρο Φυλής με τη νεκρή 17χρονη - Στη ΜΕΘ μια ακόμη ανήλικη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από την Τροχαία για το δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα (25/8) τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλής, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της μια 17χρονη κοπέλα.

Υπενθυμίζεται ότι, στο όχημα επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής; συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από την 17χρονη που έχασε τη ζωή της, μία ακόμη 17χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη.

Παράλληλα, ένα 17χρονο αγόρι και μία 18χρονη νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του νοσοκομείου, όπου θα παραμείνουν για 24ωρη προληπτική παρακολούθηση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Λεωφόρος Φυλής: Πώς έγινε το τροχαίο

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τροχαίο στη λεωφόρο Φυλής, δείχνουν ότι το όχημα προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

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Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που λύγισε μέχρι και η κολόνα, ενώ κομμάτια του αυτοκινήτου εκτινάχθηκαν.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού των πέντε νεαρών και αμέσως το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο. Ωστόσο τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται και το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα.

Λεωφόρος Φυλής - Ένας δρόμος που παίρνει ζωές

Το νέο δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου Φυλής, όπου έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία.

Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά σημεία με μικρά εικονοστάσια και κεριά στη μνήμη ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, γεγονός που αποτυπώνει τον βαρύ απολογισμό προηγούμενων δυστυχημάτων.

Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια, σε κοντινό σημείο της ίδιας λεωφόρου, είχε σημειωθεί ξανά ένα σοβαρό τροχαίο με θύματα νεαρά άτομα, όταν όχημα που επέβαινε σε παρέα νέων εξετράπη της πορείας του.