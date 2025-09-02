Άνοιγμα σχολείων: Τι ώρα και πότε είναι ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025-2026

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί γύρισαν στις θέσεις τους στα σχολεία και έπιασαν δουλειά για να πρoετοιμάσουν τα πάντα, ώστε όλα να είναι σε τάξη για τη νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως και κάθε χρόνο, με τον αγιασμό να μονοπωλεί το πρόγραμμα της πρώτης μέρας.

Άνοιγμα σχολείων: Η μέρα που θα γίνει ο αγιασμός

Ο αγιασμός θα γίνει ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου σε όλες τις σχολικές μονάδες όμως θα υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την ώρα τέλεσής του. Οι επίσημες ενημερώσεις θα σταλούν από τα σχολεία στους γονείς το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε χρόνο, πρώτοι κόβουν το νήμα του αγιασμού στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά με την τελετή να ξεκινά γύρω στις 8:15 και να ολοκληρώνεται στις 9 ώστε να δοθεί η σκυτάλη στον αγιασμό των μεγαλύτερων τάξεων αυτών των Γυμνασίων και Λυκείων με την διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 10:30.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, μετά το πέρας του αγιασμού οι μαθητές μεταβαίνουν στις αίθουσές τους προκειμένου να τους δοθεί το πρόγραμμα αλλά για να παραλάβουν τα σχολικά βιβλία της χρονιάς. Η νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να έχει τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο τις λιγότερες (9).

Άνοιγμα σχολείων: Ποιες είναι οι επίσημες αργίες

Οι μεγάλες διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα ορίζονται:

-Χριστούγεννα: από 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026

-Πάσχα: από 5 έως 19 Απριλίου 2026

Διαβάστε ακόμα: Δημογραφικό: Κάθε χρόνο κλείνουν 700 σχολεία στην Ελλάδα

Η λίστα με τις σχολικές αργίες και τα τριήμερα για το έτος 2025-2026:

Φέτος, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, που αποτελούν ευκαιρίες για χαλάρωση και ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα οι επίσημες αργίες ορίζονται ως εξής:

-Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»: Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

-Τριών Ιεραρχών: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

-Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

Ενώ τα τριήμερα:

-Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

-Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026