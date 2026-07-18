Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή, με φόντο την Πανελλαδική απεργία ιδιωτικών υπαλλήλων

Ανοικτά θα μπορούν να κρατήσουν αύριο, Κυριακή 19/7, οι επιχειρηματίες τα καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία τους είναι προαιρετική, ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν κάθε ωράριο, καθώς αναμένεται να ποικίλουν.

Το γενικό πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι μπορούν να προτείνουν διαφορετικό ωράριο, κατά την ΕΡΤ.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Ανοιχτά καταστήματα - Τι να προσέξετε στις εκτπώσεις

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

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Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται:

Ως ποσοστό έκπτωσης

Ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό

Με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής

Με διαγραφή της παλαιάς τιμής και παράθεση της νέας

Ανοιχτά καταστήματα - Πανελλαδική απεργία την Κυριακή

Τις ίδιες ώρες που υποτίθεται πως θα λειτουργεί ο εμπορικός κλάδος, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων.