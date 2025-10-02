Άνοιξη: «Δεχόμασταν απειλές, ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε» καταγγέλλει ο 44χρονος ενοικιαστής

Σύμφωνα με καταγγελίες, το βράδυ της Τρίτης (30/09), ιδιοκτήτης διαμερίσματος στην Άνοιξη, συνοδευόμενος από έναν συνεργό του, εισέβαλε σε σπίτι που νοικιάζει σε οικογένεια, κρατώντας ρόπαλο και αιχμηρά αντικείμενα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα: ένας 86χρονος άνδρας, η 74χρονη σύζυγός του –η οποία νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κάταγμα στο πόδι και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση– και ο 44χρονος γιος τους.

Όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια της εγκύου συζύγου του 44χρονου, η οποία ήταν παρούσα τη στιγμή της εισβολής.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως πρόκειται για αστική διαφορά λόγω οφειλών στα μισθώματα από τον περασμένο Μάιο. Όπως τονίζει, έχουν ήδη αποσταλεί εξώδικες επιστολές στους ενοικιαστές.

Ο 44χρονος ενοικιαστής, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ανέφερε:

«Ήμασταν όλοι μαζί στην κουζίνα όταν άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα – ο ένας κρατούσε ξύλινο ρόπαλο, ο άλλος μαχαίρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεχόμαστε απειλές. Πριν 15-20 μέρες μου έκαψαν και το αυτοκίνητο. Μας είχαν στείλει εξώδικα, είχαμε ήδη μαζέψει τα περισσότερα πράγματα και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε. Όμως άλλο η δικαστική διαμάχη, κι άλλο η βίαιη επίθεση».

Ο ίδιος επισημαίνει πως η μητέρα του θα υποβληθεί σε επέμβαση στο ισχίο, η σύζυγός του διανύει εγκυμοσύνη και ο πατέρας του αντιμετωπίζει και αυτός προβλήματα υγείας.