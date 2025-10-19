Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Έβαλαν σκούπες, παγωτά, μανταλάκια

Για «κοροϊδία» κάνουν λόγο οι καταναλωτές, όσον αφορά τις μειωμένες τιμές που (υποτίθεται) θα δουν σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του 2025, έπειτα από συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με 70 μεγάλους προμηθευτές και τις αλυσίδες υπεραγορών.
Στόχος του μέτρου είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και με βάση το υπουργείο, οι μειώσεις τιμών αφορούν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας.
Διαβάστε ακόμα: Αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένη τιμή στα σούπερ μάρκετ - Πώς θα εξοικονομήσουμε έως και 70 ευρώ τον μήνα
Με μία πιο προσωπική ματιά όμως, θα παρατηρήσει κανείς πως στους κωδικούς αυτούς υπάρχουν:
- 36 κωδικοί με λάμπες
- Διάφορες σκούπες, όπως για γωνίες, καμπυλωτή, με ψιλή τρίχα
- Μανταλάκια
- Πολλοί κωδικοί στα παγωτά (μέσα στον χειμώνα)
- Ακόμα και καβουροδαγκάνα
Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν μειώσεις σε κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο.
Καταγγελίες για ανατιμήσεις πριν τις μειώσεις
Την ίδια ώρα, αυτοψία του ΑΝΤ1 δείχνει ότι ο τζίρος την τελευταία εξαετία των σούπερ μάρκετ παρουσίασε αύξηση ύψους 40%.
Μάλιστα, οι καταναλωτές καταγγέλουν πως πριν ανακοινωθούν οι μειώσεις, έχουν υπάρξει ήδη ανατιμήσεις στα προϊόντα.
