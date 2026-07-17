Πλήθος κόσμου λέει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μάρω Κοντού, μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφους που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην καλλιτεχνική - και όχι μόνο - σκηνή του τόπου.

Από το πρωί, πλήθος κόσμου έχει μεταβεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τη μεγάλη ηθοποιό.

Μεταξύ αυτών και προσωπικότητες του πολιτικού και καλλιτεχνικού γίγνεσθαι.

Μεταξύ άλλων, ο φακός κατέγραψε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα εκφωνήσει και επικήδειο λόγο ως στενός της φίλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος κ.α.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Επίσης, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που λένε το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό.Παρόντες είναι η Άντζελα Γκέρεκου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Εβελίνα Παπούλια, η Κοραλία Καράντη, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Νίκη Παλληκαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI