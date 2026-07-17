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Μάρω Κοντού: Το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό - Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Εικόνες από το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου λαμβάνει χώρα η εξόδιος ακολουθία για τη μεγάλη ηθοποιό Μάρω Κοντού.

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Η κηδεία της Μάρως Κοντού
Η κηδεία της Μάρως Κοντού | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Πλήθος κόσμου λέει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μάρω Κοντού, μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφους που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην καλλιτεχνική - και όχι μόνο - σκηνή του τόπου.

Από το πρωί, πλήθος κόσμου έχει μεταβεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τη μεγάλη ηθοποιό.

Μεταξύ αυτών και προσωπικότητες του πολιτικού και καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. 

Μεταξύ άλλων, ο φακός κατέγραψε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα εκφωνήσει και επικήδειο λόγο ως στενός της φίλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος κ.α.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Επίσης, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που λένε το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό.Παρόντες είναι η Άντζελα Γκέρεκου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Εβελίνα Παπούλια, η Κοραλία Καράντη, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Νίκη Παλληκαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

 

 

 

 

 

 

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