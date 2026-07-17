Σήμερα στις 11:00 η τελευταία υπόκλιση στη μεγάλη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

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Επικήδειος από τον Κακλαμάνη στην κηδεία της Μάρως Κοντού

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.

Την ίδια ώρα, όπως έκανε ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης γνωστό, εκπληρώθηκε η τελευταία επιθυμία της ανεπανάληπτης Μάρως Κοντού.

Είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα συγκεντρωθεί για φαγητό ή για να παίξουν τη συνηθισμένη τους μπιρίμπα, να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια, πλέον, καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Ένας αποχαιρετισμός με το δικό της, αξεπέραστο στιλ.

Σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου δημοσίευσε μια φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της παρέας. Μια άδεια καρέκλα, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι, Μάρω μου…» έγραψε.

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