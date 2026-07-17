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Μάρω Κοντού: Σήμερα στις 11:00 η κηδεία της ανεπανάληπτης ηθοποιού - Θα εκφωνήσει επικήδειο ο Κακλαμάνης

Η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρω Κοντού είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο. Παράλληλα, εκπληρώθηκε η τελευταία της επιθυμία.

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Μάρω Κοντού
Μάρω Κοντού | NDP PHOTOS
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Σήμερα στις 11:00 η τελευταία υπόκλιση στη μεγάλη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη. 

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

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Επικήδειος από τον Κακλαμάνη στην κηδεία της Μάρως Κοντού

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.

Την ίδια ώρα, όπως έκανε ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης γνωστό, εκπληρώθηκε η τελευταία επιθυμία της ανεπανάληπτης Μάρως Κοντού.

Είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα συγκεντρωθεί για φαγητό ή για να παίξουν τη συνηθισμένη τους μπιρίμπα, να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια, πλέον, καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Ένας αποχαιρετισμός με το δικό της, αξεπέραστο στιλ.

Σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου δημοσίευσε μια φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της παρέας. Μια άδεια καρέκλα, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι, Μάρω μου…» έγραψε.

Μία από τις τελευταίες μεγάλες

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα.

Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο.

Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες, και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.

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