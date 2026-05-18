Αντιπυρική περίοδος 2026: Περισσότερα από 100 drones με θερμική κάμερα - Τι αλλάζει στον φετινό εξοπλισμό

Η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει και επίσημα, και σε επιφυλακή είναι η Πυροσβεστική για τα δύσκολα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για φέτος, το Σώμα θα έχει στη διάθεσή του περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στη ΕΡΤ, διευκρίνισε: «Είναι 100 drones φέτος από 80 που είχαμε πέρσι και είναι και στις 13 περιφέρειες της χώρας μας.

Τώρα η πυροσβεστική διάλεξε στρατηγικά σημεία για κάθε περιφέρεια και τα κριτήρια ήταν τα εξής: Είναι φυσικά σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Επίσης, είναι να είναι ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές που έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό με πυρκαγιές και επίσης ένα άλλο είναι η δυσκολία πρόσβασης, δηλαδή όταν είναι κακοτράχαλες κτλ».

Αντιπυρική Περίοδος: Drones με θερμική κάμερα και υψηλό zoom

Αναφορικά με τις τεχνολογικές διαφορές σε σχέση με τον περσινό εξοπλιμσό, τόνισε ότι τα νέα drones θα διαθέτουν μεταξύ άλλων, θερμική κάμερα.

«Τώρα, διαθέτουν θερμική κάμερα αλλά και κάμερα υψηλού ζουμ κτλ. Η θερμική κάμερα πώς μας βοηθάει; Μας βοηθάει το βράδυ όταν δεν έχουμε ορατότητα. Εκεί ουσιαστικά αντικαθίσταται με τη θερμική απεικόνιση ορατότητα και βλέπουμε. Δηλαδή, τα drones επιχειρούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ένα εργαλείο πολύ βοηθητικό για εμάς και η σύγχρονη τεχνολογία που έχουμε υιοθετήσει δεν αντικαθιστά την πυροσβεστική, αλλά είναι πάρα πολύ βοηθητικό εργαλείο. Η επιτήρηση, το νέο δόγμα το δικό μας που είναι η επιτήρηση, η προειδοποίηση, η κινητοποίηση, η επέμβαση. Η επιτήρηση και η προειδοποίηση σε αυτά τα δύο κομμάτια μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι επιτηρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις, έχουμε διασπορά περιπολικών, έχουμε τους διοικητές όλους τους έξω κτλ. Όμως, τα drones επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο», δήλωσε η κυρία Παπαβραμοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Στην τεχνολογία από ότι βλέπετε είμαστε πολύ δεκτικοί σε όλα τα καινούργια μέσα να μας βοηθήσουν, διότι μόνο έτσι αντιμετωπίζουμε και εμείς τις προκλήσεις που έρχονται. Αλλά θέλω να πω αυτή τη στιγμή και κάτι για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Παρακαλώ πολύ όλους τους πολίτες, έχουμε ακόμα λιγότερο από ένα μήνα να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους (…) μετά να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα, ώστε όλοι μαζί να είμαστε όσο πιο καλά προετοιμασμένοι μπορούμε να μπούμε σε αυτό το καλοκαίρι», είπε κλείνοντας.