Άρχισε σήμερα Πρωτομαγιά, και επίσημα η Αντιπυρική περίοδος 2026, και η Πυροσβεστική με στόχο την αποτροπή πυρκαγιών για τη φετινή σεζόν εξέδωσε προειδοποιήσεις προς όλους τους πολίτες.

Όπως τονίζει η ΕΡΤ, οι επισημάνσεις αυτές εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια πρόληψης, που αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού του υπουργείου, αλλά ταυτόχρονα στηρίζονται και στα πρόσφατα επίσημα στοιχεία, που καταδεικνύουν ότι πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, κάτι που, εκτός των άλλων, επισύρει συλλήψεις και σοβαρά πρόστιμα για τους παραβάτες, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 50.000 ευρώ, ενώ οι εμπρηστές αντιμετωπίζουν ποινές κακουργηματικού χαρακτήρα.

Βασικές αιτίες για τις φωτιές των προηγούμενων ετών φέρεται να είναι: δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο που περιλαμβάνουν το άναμμα, τη χρήση και διατήρηση πυρός, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 1/1/2026 έχουν επιβληθεί περισσότερα από 174 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 35 συλλήψεις για παραβάσεις διατάξεων πρόληψης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές και συναφείς εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους εκ των οποίων αρκετές εξελίχθηκαν σε δασικές πυρκαγιές.

Αντιπυρική περίοδος 2026: Οι προειδοποιήσεις της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική, για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο εξέδωσε τις εξής προειδοποιήσεις:

Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κ.τ.λ.), απορριμμάτων και εν γένει η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ανεξαρτήτου δείκτη επικινδυνότητας.

Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Ως θερμές εργασίες νοούνται οι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή περιλαμβάνουν γυμνή φλόγα/θερμότητα, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου, καθώς και χρήση εξοπλισμού που προκαλεί θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα.

Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.

Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.