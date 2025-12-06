Αντώνιος Β' ο Καυλέας: Πώς πήρε το όνομά του ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Μία ερώτηση μεσοβδόμαδα στο τηλεπαιχνίδι The Chase, έφερε αμηχανία και κατάφερε να γίνει viral, κυρίως για την αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου, που «κολλήσε» για μερικά δευτερόλεπτα.

Η ερώτηση ήταν «Ποιο αξίωμα κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος ο Β' ο Καυλέας;» και η Μαρία Μπεκατώρου όταν έφτασε στο «Καυλέας», γέλασε και στη συνέχεια επανέλαβε την ερώτηση ολοκληρωμένη αυτή τη φορά. Ποιός ήταν όμως ο Αντώνιος Β' ο Καυλέας;

Ποιος ήταν ο Αντώνιος Β' ο Καυλέας

Ο Αντώνιος Β΄ ο Καυλέας ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 893 έως το 901. Ήταν άνθρωπος πράος και ευσεβής και διακρίθηκε για την οσιότητα της ζωής του.

Ως Πατριάρχης, συνεκάλεσε Σύνοδο, την οποία παρακολούθησαν και απεσταλμένοι της Ρώμης, η οποία θεώρησε ότι το σχίσμα που προκλήθηκε από τον Φώτιο και τον Ιγνάτιο είχε λήξει, χωρίς όμως να καταδικαστεί κανείς εκ των πρωταγωνιστών του.

Όταν ο Αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός αποφάσισε να παντρευτεί την Ζωή Ζαούτζαινα, ο Πατριάρχης Αντώνιος αρνήθηκε να ευλογήσει τον νέο γάμο και μάλιστα καθαίρεσε τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο. Το έτος 900 όμως τέλεσε ο ίδιος τον τρίτο γάμο του Αυτοκράτορα.

Πώς πήρε το όνομα Καυλέας

Υποστήριξε τον μοναχισμό και θεμελίωσε (ή ανακαίνισε) τη Μονή Καυλέα, εξ ου και το προσωνύμιό του. Ανακηρύχθηκε άγιος, θεωρείται θαυματουργός και η μνήμη του τιμάται στις 12 Φεβρουαρίου τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Καθολική Εκκλησία.