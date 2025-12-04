Μια ερώτηση στο χθεσινό (3/12) επεισόδιο του The Chase έκανε τη Μαρία Μπεκατώρου να «κολλήσει» για μερικά δευτερόλεπτα, αλλά η γνωστή παρουσιάστρια γέλασε και ξεπέρασε με συνοπτικές διαδικασίες την όποια αμηχανία.
Η ερώτηση ήταν «Ποιο αξίωμα κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος ο Β' ο Καυλέας;» και η Μαρία Μπεκατώρου όταν έφτασε στο «Καυλέας», γέλασε και στη συνέχεια επανέλαβε την ερώτηση ολοκληρωμένη αυτή τη φορά.
Τελικά τόσο ο παίκτης όσο και ο chaser που ήταν το Γεράκι στην προκειμένη περίπτωση, έδωσαν λανθασμένη απάντηση, δίνοντας έτσι πάσα στην παρουσιάστρια να τους επιμορφώσει για τον «καυλό», δηλαδή το βλαστό - τον κορμό του φυτού.
Το σίγουρο είναι ότι αυτή η αθώα ερώτηση, βγαλμένη από την ιστορία του Βυζαντίου, έφερε γέλια στο πλατό του The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου να είναι ιδιαίτερα απολαυστική και ως φιλόλογος, έστω για μερικά δευτερόλεπτα.
