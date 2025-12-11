Ανυποχώρητα στα μπλόκα οι αγρότες: Αποκλείουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Συνεχίζουν ανυποχώρητα στα μπλόκα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, την ώρα που η Τετάρτη χαρακτηρίστηκε από νέο σκηνικό έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, όπως έγινε στον Βόλο, ενώ διαμηνύουν ότι δεν είναι διατεθιμένοι να υποχωρήσουν.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, αγρότες από πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας αναμένεται να μεταβούν στην κινητοποίηση, ενώ φέρεται να υπάρχουν διαβουλεύσεις με την αστυνομία για τον τρόπο μετακίνησης.

Σταθερά τα μπλόκα στη Θεσσαλία

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σάββατο στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.

Ακόμα, σήμερα το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών και έθεσε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αρχής και τον εαυτό του στη διάθεσή τους, όσο διαρκεί ο αγώνας τους.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε Στερεά και Εύβοια

Στη Στερεά Ελλάδα, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των κινητοποιημένων αγροτών, αλλά και τοπικά θέματα, κυρίως ζητήματα υποδομών.

Η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.

Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Φθιώτιδας και Βοιωτίας δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων, καθώς όλος ο κυκλοφοριακός όγκος από τη Νότια προς τη Βόρεια Ελλάδα αναγκάζεται να διέλθει μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο της ΠΑΘΕ στη Ριτσώνα (75ο χλμ.) και δια μέσω Θήβας, Λιβαδειάς να καταλήξουν στο Μπράλο (203ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας-Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα Ι.Χ. που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα έως τον Μπράλο, όπου έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και ατυχήματα.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Χημικά και συμπλοκές στην Αχαΐα

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο μπλόκο του Ρίου-Αντιρρίου, καθώςσ οι αγρότες ήθελαν να προσεγγίσουν τη γέφυρα με τα τρακτέρ τους προκειμένου να ανοίξουν τα διόδια.

Λίγο πριν τη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, συνάντησαν το μπλόκο της αστυνομίας και ποφάσισαν να συνεχίσουν με τα πόδια και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση κρότου-λάμψης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγροτοκτηνοτρόφοι από την Αχαΐα είχαν ξεκινήσει με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από το μπλόκο της Ολυμπίας Οδού, με στόχο να φτάσουν στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και να σηκώσουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική, οι αστυνομικές δυνάμεις τους έκλεισαν το δρόμο. Δύο ασθενοφόρα εγκλωβίστηκαν στο σημείο και χρειάστηκε να κάνουν αναστροφή.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Αχαΐας, το πέτυχαν οι συνάδελφοί τους από την Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι περνώντας μέσα από χωράφια, κατάφεραν να φτάσουν πεζή στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και μοίρασαν δωρεάν αγροτικά προϊόντα στους οδηγούς.

Νωρίτερα, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας μοίρασαν αγροτικά προϊόντα και στους αστυνομικούς που τους είχαν φράξει το δρόμο, στην περιοχή της Γαβρολίμνης.

Στη συνέχεια οι αγρότες προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στον δρόμο.

Ηράκλειο: Υπό κατάληψη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση η ΑΑΔΕ

Μικρή ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, παρέμεινε καθόλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο αλλά και το κτίριο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τέταρτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.