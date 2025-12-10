Ημέρα εντάσεων στις αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα

Δεν κάνουν βήμα πίσω οι αγρότες και όπως δηλώνουν σκοπεύουν να μείνουν στους δρόμους μέχρι το Πάσχα. Σήμερα (10/12) ήταν μια μέρα με αρκετές εντάσεις σε πολλά σημεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ένταση στο μπλόκο Ρίου–Αντιρρίου

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι στο μπλόκο του Ρίου–Αντιρρίου, όταν αγρότες επιχείρησαν με τρακτέρ να φτάσουν στη Γέφυρα για να ανοίξουν τα διόδια. Λίγο πριν το σημείο, τους σταμάτησαν αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες συνέχισαν πεζή και συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, τα οποία έκαναν χρήση κρότου–λάμψης. Ένας αγρότης επιτέθηκε με μαγκούρα σε αστυνομικούς.

Δύο ασθενοφόρα εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο σημείο και αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή.

Αντίθετα, αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας κατάφεραν περνώντας μέσα από χωράφια να φτάσουν στη γέφυρα, να ανοίξουν τα διόδια και να μοιράσουν δωρεάν προϊόντα σε οδηγούς. Προϊόντα μοίρασαν νωρίτερα και σε αστυνομικούς στη Γαβρολίμνη. Ακολούθησε καθιστική διαμαρτυρία.

Οι αγρότες αναμένεται να επανέλθουν στα μπλόκα το βράδυ προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα ενόψει της πανελλαδικής συνέλευσης του Σαββάτου στη Νίκαια. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.

Κινητοποιήσεις και στο λιμάνι του Βόλου

Αγρότες της Θεσσαλίας και αλιείς προχώρησαν σε πολύωρο αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου από ξηρά και θάλασσα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να αποτρέψουν τον αποκλεισμό, ωστόσο μετά από τέσσερις ώρες διαπραγματεύσεων οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα.

Η κινητοποίηση ήρθε μία ημέρα μετά την παραγγελία του Αρείου Πάγου προς τους εισαγγελείς για παρέμβαση σε περιπτώσεις διατάραξης συγκοινωνιών και φθορών. Σύμφωνα με τους αγρότες, λίγο πριν αποχωρήσουν τους δόθηκε τελεσίγραφο για λήξη της κινητοποίησης, διαφορετικά θα γίνονταν συλλήψεις.

Θέσεις της κυβέρνησης

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις πληρωμών, υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές προϊόντων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση «έχει πρόθεση να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο», κάνοντας λόγο για βήματα στη μείωση του κόστους παραγωγής και προαναγγέλλοντας παράταση στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος.

Νέα μπλόκα και αποφάσεις

Στις Μικροθήβες πραγματοποιείται νέα συνέλευση για αποτίμηση της ημέρας. Την Πέμπτη, φορείς από την Καρδίτσα θα επισκεφθούν τους αγρότες στον Ε-65, ενώ προετοιμάζονται νέες κινήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, με σχεδιαζόμενο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Τρικάλων–Καρδίτσας τη Δευτέρα.

Λάρισα – Διαμαρτυρία έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ

Οι αγρότες της Λάρισας οργανώνουν διαμαρτυρία με τρακτέρ την Παρασκευή έξω από τα πολιτικά γραφεία τριών βουλευτών της ΝΔ, μεταξύ αυτών και του Χρήστου Κέλλα. Στον κόμβο της Νίκαιας συνεχίζεται ο συντονισμός ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου, όπου θα οριστεί η Επιτροπή Διαλόγου και οι επόμενες δράσεις.

Νέος γύρος έντασης στα Πράσινα Φανάρια

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ένταση όταν περιπολικό ζήτησε από αγρότη να διακόψει το όργωμα για έλεγχο στοιχείων. Ο αγρότης αντέδρασε, κάλεσε συναδέλφους και υπήρξε νέα αναστάτωση. Οι αγρότες σχεδιάζουν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης την Παρασκευή.