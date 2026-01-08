Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλειστές εθνικές οδοί και παρακαμπτήριες - Ο «χάρτης» των μπλόκων

Ανυποχώρητοι από τη σκληρή τους στάση παραμένουν οι αγρότες, που προχωρούν σε κλείσιμο εθνικών οδών και περιφερειακών, ζητώντας περισσότερες παρεμβάσεις για τη στήριξη του κλάδου.

Μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, που κρίθηκαν ανεπαρκείς από τα αγροτικά μπλόκα, αποφασίστηκε περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους και αποκλεισμός κομβικών σημείων.

Ήδη, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Κλειστά θα παραμείνουν τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με μόνη διέλευση μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων από χωριά και στην Κατερίνη, η ΠΑΘΕ θα είναι δηλαδή σχεδόν πλήρως αποκλεισμένη.

Οι αγρότες κλείνουν Τέμπη και διόδια Μαλγάρων

Παράλληλα, στις 12:00 προχωρά ο 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Ποιοι άλλοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Αγροτικό μπλόκο | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στο μεταξύ, από τις 11:00, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας.

Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ' όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας. Οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00.

Επιπλέον, κλειστά αναμένεται να είναι τα διόδια στον σταθμό του Αγγελοκάστρου.

Έχει κλείσει και ο κόμβος του Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας απέκλεισαν την πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Μπλόκα αγροτών | EUROKINISSI

Κυβέρνηση σε αγρότες: Το πράγμα έχει παραγίνει

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κυβέρνηση, μέσω του Κωστή Χατζηδάκη, επεσήμανε πως είναι ανοιχτή σε διάλογο.

«Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δε συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί» είπε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Οι ίδιοι οι αγρότες θα ξεκινήσουν να αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Απομονώνονται από την ευρύτερη κοινωνία. Η κυβέρνηση μίλησε ξεκάθαρα, ανέλαβε τις ευθύνες της, και από εδώ και πέρα αυτό που γίνεται βλάπτει τόσο την εθνική οικονομία όσο και τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής» συμπλήρωσε.

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών, εφόσον αποφασίσουν να προσέλθουν όλοι μαζί συντεταγμένα σε συζήτηση. «Αν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, ο κύριος Τσιάρας και εγώ είμαστε στη διάθεσή τους να τους δούμε. Ο διάλογος πάντα βοηθά να μαθαίνεις κάποιες παραμέτρους που δεν γνώριζες» υπογράμμισε.