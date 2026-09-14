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Απαγόρευση απόπλου του Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφήνας

Απαγόρευση απόπλου στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express», μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας.

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Πλοία - Ραφήνα
Δεμένα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express», μετά από επακούμβηση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.

Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

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