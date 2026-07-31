Απαγορευτικό απόπλου: Κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα, Λαύριο από τις 7 το απόγευμα

Οι ισχυροί άνεμοι είχαν προκαλέσει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου, προκαλώντας αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τα δρομολόγια των πλοίων υπάρχει νεότερη ενημέρωση, η οποία αναφέρει πως από τις 7 το απόγευμα (31/07) αίρεται το απαγορευτικό και από Ραφήνα, ενώ κανονικα εκτελούνται και από Λαύριο.
Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
- Μίνα Καραμήτρου: Αποχαιρέτησε το OPEN - Οι ατάκες του Στραβελάκη για τη συνεργασία τους
- Τι προκαλεί τρόμο για τα ΑΙ γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη
- Νάντια Μπουλέ: Περικυκλωμένη από ψάρια - «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν
- Oι millennials παίρνουν αποστάσεις από τους γονείς τους και υπάρχει λόγος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.