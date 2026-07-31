Απαγορευτικό απόπλου: Κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα, Λαύριο από τις 7 το απόγευμα

Οι ισχυροί άνεμοι είχαν προκαλέσει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου, προκαλώντας αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τα δρομολόγια των πλοίων υπάρχει νεότερη ενημέρωση, η οποία αναφέρει πως από τις 7 το απόγευμα (31/07) αίρεται το απαγορευτικό και από Ραφήνα, ενώ κανονικα εκτελούνται και από Λαύριο.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.



