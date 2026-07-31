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Απαγορευτικό απόπλου: Κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα, Λαύριο από τις 7 το απόγευμα

Αίρεται το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας. Κανονικά τα δρομολόγια από Λαύριο, Πειραιά.

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Πλοία σε λιμάνι
Δεμένα πλοία σε λιμάνι | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι ισχυροί άνεμοι είχαν προκαλέσει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου, προκαλώντας αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τα δρομολόγια των πλοίων υπάρχει νεότερη ενημέρωση, η οποία αναφέρει πως από τις 7 το απόγευμα (31/07) αίρεται το απαγορευτικό και από Ραφήνα, ενώ κανονικα εκτελούνται και από Λαύριο.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

 


 

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