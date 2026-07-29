Απαράδεκτο συμβάν στο Άστρος: Βρήκε τον σκύλο του γείτονα νεκρό και τον έσυρε για να τον πετάξει σε κάδο

Σοκάρει περιστατικό που κατεγράφη στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας άνδρας κατεγράφη σε βίντεο να σέρνει νεκρό σκύλο για να τον πετάξει σε κάδο απορριμμάτων.

Όπως φαίνεται και από τα πλάνα, που προκαλούν αποτροπιασμό, ο άνδρας σέρνει τον σκύλο σαν να πρόκειται για απλή σακούλα, πριν τον απορρίψει στον κάδο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει πως βρήκε νεκρό το ζώο και το πέταξε για να μην μείνει στη μέση του δρόμου.

Προκύπτει ότι ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος και μάλιστα ανήκε σε γείτονές του, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν επιχείρησε να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος της οικογένειας πριν του φερθεί με τόση απανθρωπιά.

Ο Γιώργος Ζαφειράκης, πρόεδρος Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επεσήμανε πως οι σκηνές προκαλούν αγανάκτηση και έκανε λόγο για «απαράδεκτο» συμβάν.

Από την πρώτη νεκροψία που έγινε στον σκύλο φάνηκε πως ο θάνατός του δεν είναι αποτέλεσμα πνιγμού και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί το γιατί πέθανε.

Ο κ. Ζαφειράκης σημείωσε, επίσης, πως οι δύο οικογένειες δεν έχουν προσωπικά προβλήματα άρα δεν προκύπτει το σενάριο του να σκότωσε το ζώο για λόγους εκδίκησης.

Ο ίδιος σημείωσε πως μπορεί να πέθανε και από παθολογικά αίτια, καθώς ήταν 10 ετών, αλλά αυτό, όπως τόνισε, δεν καθιστά αποδεκτή την πράξη του γείτονα.

Σημείωσε πως δεν υπάρχει άλλο υλικό από κάμερα που μπορεί να δείξει το πώς έχασε τη ζωή του ο σκύλος.