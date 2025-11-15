Απάτη με ψεύτικες ράβδους χρυσού – Οι διάλογοι που ξεσκεπάζουν το κύκλωμα του επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη για απάτες εκατομμυρίων είχε φροντίσει να χτίσει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο προφίλ. Στις φωτογραφίες του εμφανιζόταν να απολαμβάνει μασάζ, να διαφημίζει τις υπηρεσίες του spa, ακόμη και να περπατά στην πασαρέλα των καλλιστείων της Πελοποννήσου το 2023 ως κριτής.

Με αυτόν τον τρόπο παρουσίαζε τον εαυτό του ως άνθρωπο με ισχυρές διασυνδέσεις και κοινωνική επιρροή.

Στο Instagram του φιγουράρουν φωτογραφίες με πολιτικούς όπως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης.

Παράλληλα, δεν έκρυβε την αδυναμία του στους καλλιτέχνες: εμφανίζεται δίπλα στον Πάνο Κιάμο, την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και έναν διάσημο Τούρκο σεφ.

Σύμφωνα με την εκπομπή εξελίξεις τώρα, οργάνωνε ακόμη και διαγωνισμούς στο Facebook, προσφέροντας δωρεάν διαμονές σε ξενοδοχεία της Μυκόνου, ενισχύοντας την εικόνα του «μεγάλου ευεργέτη».

Η ενασχόλησή του με τον κόσμο των καζίνο ήταν εμφανής. Σε αναρτήσεις του προβάλλεται ως λάτρης της ρουλέτας και του πόκερ, ενώ συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόκερ, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα κατέλαβε την 32η θέση.

Οι διάλογοι που σοκάρουν

Οι συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν δείχνουν τον κυνισμό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Σε αυτές, ο αρχηγός υπόσχεται «γυρίσματα» με ποσοστά κέρδους, παρασύροντας τα θύματα να επενδύσουν χρήματα που τελικά χάνονταν.

Σύμφωνα με την εκπομπή εξελίξεις τώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι σε έναν διάλογο, ο αρχηγός εξηγεί σε θύμα πως το ποσό των 50.000 ευρώ θα «γίνει» 55.000, ενώ σε άλλον διάλογο υπόσχεται επιστροφή χρημάτων σε έναν μήνα, δημιουργώντας ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Τα μέλη της σπείρας δεν δίσταζαν να χλευάζουν τα θύματά τους. Σε συνομιλία τους χαρακτηρίζουν τον Σπύρο Μαρτίκα «βλάκα», γελώντας με την ευπιστία του. Συζητούσαν μάλιστα για το πώς θα χρησιμοποιήσουν influencers ώστε να «φουντώσει» η απάτη, δείχνοντας την οργανωμένη στρατηγική τους.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι για ψεύτικες πλάκες χρυσού και λίρες. Τα μέλη μιλούσαν για «μούφα» αντικείμενα που θα έμοιαζαν αληθινά, ώστε να εξαπατήσουν επιχειρηματίες.

Η λεπτομέρεια με την οποία περιέγραφαν το βάρος και την εμφάνιση των πλαστών αντικειμένων δείχνει το μέγεθος της απάτης και την προετοιμασία πίσω από κάθε κίνηση.