Απάτη με ζημία 40 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές φόρου: Στο στόχαστρο 152 εταιρείες και 46 πρόσωπα

Οι έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε ευρείας κλίμακας απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δράση του πολυμελούς κυκλώματος, φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τους φορολογικούς μηχανισμούς, διακόπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών και την έκδοση διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Η υπόθεση αφορά 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία, κατά τη διετία 2023-2024, φέρονται να λειτούργησαν με τα χαρακτηριστικά δομημένης και συντονισμένης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πορίσματος, τα μέλη του δικτύου φέρονται να χρησιμοποίησαν συνολικά 152 εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώπους», ενώ καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου φέρονται να έπαιξαν επαγγελματίες του λογιστικού και φοροτεχνικού κλάδου.

Μέσω εικονικών συναλλαγών και ψευδών δηλώσεων, η οργάνωση κατάφερε να πετύχει τη βεβαίωση παράνομων επιστροφών φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Από το συνολικό ποσόν των 40.000.000 ευρώ που είχαν αιτηθεί και επιτύχει να βεβαιωθούν ως επιστροφές, οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16.000.000 ευρώ, επιχειρώντας στη συνέχεια να τα νομιμοποιήσουν μέσω διαδικασιών «ξεπλύματος».

Η έγκαιρη αξιοποίηση των πληροφοριών από την Αρχή, η σύνδεση των δεδομένων και η έκδοση σχετικής Διάταξης δέσμευσης πάγωσαν τα επίμαχα κεφάλαια, αποτρέποντας την είσπραξη των υπολοίπων ποσών και περιορίζοντας τη ζημία για τα δημόσια ταμεία.

Το πλήρες Πόρισμα μαζί με τη Διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν –κατά περίπτωση– σοβαρότατες κακουργηματικές διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.