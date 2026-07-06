Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Ενώπιον ανακριτή ο πρώην υποψήφιος βουλευτής

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (06/07), ο φαρμακοποιός και πρώην υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος συνελήφθη ως αρχηγικό μέλος στις εικονικές συνταγογραφήσεις.

Το άτομο αυτό συνελήφθη μετά από τη σχετική έρευνα που έγινε για εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ, μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων, για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Η οικονομική ζημία που υπέστη ο Οργανισμός υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 5.429 εικονικές συνταγογραφήσεις.

Το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που βρίσκεται ενώπιον ανακριτή, είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην Αττική, που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πλην αυτού, στον φάκελο συμπεριλαμβάνονται άλλα εννέα άτομα, ανάμεσά τους ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

Κεντρικό στοιχείο της μεθοδολογίας της οργάνωσης ήταν η επιλογή ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Εκμεταλλευόμενοι τους αριθμούς ΑΜΚΑ των συγκεκριμένων πολιτών, τα μέλη του κυκλώματος εξέδιδαν εικονικές συνταγές, χωρίς οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή e-mail, γεγονός που καθιστούσε δυσκολότερο τον εντοπισμό της απάτης.

Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν με πλαστογραφημένες υπογραφές των ασφαλισμένων, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα αποζημιώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ. Σε αρκετές περιπτώσεις τα φάρμακα διακινούνταν μέσω συνεργαζόμενων φαρμακείων, αποφέροντας σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.