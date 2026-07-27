Απειλή για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία: Έρευνες από το ΤΕΕΜ στην Ακαδημίας - Εικόνες από το σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στην Ακαδημίας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας, το οποίο έγινε στις 11:40 το πρωί της Δευτέρας (27/07).
Σύμφωνα με το Orange Press Agency, έχει διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος της Κανάρη με αποτέλεσμα να έχουν ακινητοποιηθεί λεωφορεία και να απομακρύνονται πολίτες από το σημείο.
Όπως αναφέρει το Action, έχει εκκενωθεί το γαλλικό προξενείο που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο.
Δείτε εικόνες του Orange Press Agency από το σημείο:
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