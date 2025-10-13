Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ημέρα 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, θα είναι αύριο (14/10) με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεκάδες Σωματεία να καλούν σε συγκεντρώσεις με φόντο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως σημειώνει η ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα».

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Η ΑΔΕΔΥ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές - κατάργηση της εισφοράς 2% – ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.

ΓΣΕΕ: Τα αιτήματα

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.

Η ΓΣΕΕ ζητά επίσης την κατάργηση του 13ωρου και καλεί σε συγκέντρωση στις 11:00.

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα επηρεαστούν επίσης, Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία. Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.





