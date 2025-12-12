Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με Μετρό και λεωφορεία

Γενική 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ- ΟΤΑ, με αίτημα τις καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και την διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Από την προγραμματισμένη απεργία της Τρίτης θα εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί, μετά από απόφαση τους να αποσυρθούν, όπως ανακοινώθηκε.

Η διαμαρτυρία αφορά την απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους αγρότες, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στην απεγία.

Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Αποφάσεις για ΜΜΜ

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι του Μετρό, του Ηλεκτρικού, των τραμ και των λεωφορείων θα λάβουν μέρος στην απεργία, καθώς η απόφασή τους αναμένεται να βγει τελευταία στιγμή.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι πρόκειται να συγκεντρωθούν στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης