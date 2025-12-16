Απεργία 16/12: Δυναμικό «παρών» εργαζομένων και συνταξιούχων - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο

Δυναμικό «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την Πανελλαδική απεργία.
Υπενθυμίζεται ότι, οι εργαζόμενοι σήμερα διεκδικούν:
- Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους
- Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό
- Κατάργηση της διάταξης Βορίδη
- Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων
- Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης
«Ενάντια σε ένα προϋπολογισμό της καταστροφής» ήταν το σημερινό μότο.
Απεργία 16/12: Αποκαταστάθηκε η κυκλόφορία στο κέντρο της Αθήνας
Μετά την διαδήλωση στις 11:00, λίγα λεπτά μετά τις 14:00 άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.
