Απεργία 16/12: Δυναμικό «παρών» εργαζομένων και συνταξιούχων - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο

Δυναμικό «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την Πανελλαδική απεργία.

Υπενθυμίζεται ότι, οι εργαζόμενοι σήμερα διεκδικούν:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

«Ενάντια σε ένα προϋπολογισμό της καταστροφής» ήταν το σημερινό μότο.

Απεργία 16/12: Αποκαταστάθηκε η κυκλόφορία στο κέντρο της Αθήνας

Μετά την διαδήλωση στις 11:00, λίγα λεπτά μετά τις 14:00 άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.