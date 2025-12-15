Απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με Μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

Σε 24ωρη απεργία προχωράει την Τρίτη 16/12 η ΑΔΕΔΥ με απόφαση του 39ου Συνεδρίου, με αποτέλεσμα ο δημόσιος τομέας να κατεβάζει ρολά.

24ωρη απεργία έχει κηρύξει και η ΠΟΕ - ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να κατεβάζει ρολά και ο τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντίστοιχη απόφαση έλαβαν επίσης οι ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11πμ απευθύνουν η ΠΟΕΔΗΝ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην Κλαυθμώνος οργανώσεις και φορείς, ενώ το απόγευμα στις 18:30 σωματεία και ομοσπονδίες που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ καλούν σε κινητοποίηση στο Σύνταγμα.

Απεργία 16/12: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων υπάγονται στη ΓΣΕΕ, η οποία δεν έχει προκηρύξει απεργία.

Σημειώνεται πάντως ότι στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17/12 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, προκειμένου να πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Κλειστά σχολεία την Τρίτη 16/12 - Απεργούν οι εκπαιδευτικοί

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συμμετέχουν κανονικά στην απεργία, παρά τα δημοσιεύματα περί «εξαίρεσης».

Άλλωστε, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις με τις οποίες καλούν σε συμμετοχή στην απεργία.

Διαβάστε ακόμα: Απεργία 16/12: Κανονικά συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί - Η απάντηση στις αναφορές περί «εξαίρεσης»

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών! Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!».