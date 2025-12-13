ΟΑΣΑ: Χωρίς λεωφορεία για έξι ώρες η Αθήνα την Τετάρτη

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17/12 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.