Μενού

ΟΑΣΑ: Χωρίς λεωφορεία για έξι ώρες η Αθήνα την Τετάρτη

Χωρίς λεωφορεία θα παραμείνει για έξι ώρες η Αθήνα την Τετάρτη 17/12 λόγω της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Reader symbol
Newsroom
Λεωφορείο του ΟΑΣΑ
Λεωφορείο του ΟΑΣΑ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17/12 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ