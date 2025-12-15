Απεργία 16/12: Ποιοι θα δώσουν το «παρών» - Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και λεωφορεία

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται αύριο (16/12) η χώρα καθώς η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με φόντο τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Το παρών θα δώσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Απεργία 16/12: Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι του Μετρό και του Ηλεκτρικού θα συμμετέχουν στην απεργία και πώς. Ωστόσο το μεσημέρι της Παρασκευής, το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ ανακοίνωσε πως οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία προχωρούν σε στάση εργασίας, προκαλώντας αλλαγές στη λειτουργία τους.

Διαβάστε επίσης: Απεργία 16/12: Κανονικά συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί - Η απάντηση στις αναφορές περί «εξαίρεσης»

Πιο αναλυτικά, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι πρόκειται να συγκεντρωθούν στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση στους Δήμους

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Πανελλαδική απεργία: Κανονικά η συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Κανονικά θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί στην 24ωρη πανελλαδική – πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, παρά τις αρχικές αναφορές περί «εξαίρεσης» του κλάδου από τις κινητοποιήσεις.

Η ΑΔΕΔΥ όσο και η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας) εξέδωσε ανακοινώσεις, με τις οποίες καλούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των εκπαιδευτικών, σε συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 16/12.